محافظ قنا يفتتح وحدة إسعاف نقادة الجديدة على مساحة 400 متر

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، نقطة إسعاف نقادة الجديدة أمام المدخل الصحراوي الغربي، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، كما تفقد محتوياته من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي حادث يقع على الطريق الصحراوي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

افتتاح وحدة إسعاف نقادة

وقال محافظ قنا إن الوحدة مقامة على مساحة 400 متر مربع، وتضم 4 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية، كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

الوحدة رقم 66 في قنا

وأضاف أن الوحدة تعد رقم 66 على مستوى المحافظة بإجمالي 113 سيارة إسعاف تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، مشيرًا إلى أن تطوير مرفق الإسعاف بداية للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، مؤكدا حرصه المستمر على توفير سبل الدعم وتذليل كافة التحديات أمام أي عمل من شأنه تقديم خدمة للمواطنين والعمل على راحتهم.