مركز سقارة ينظم ورشتي عمل للعاملين في المحليات غدا.. اعرف التفاصيل

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في أسبوعه الثلاثين، ومن خلال خطته التدريبية للعام المالي الجاري 2023/ 2024، والذى ينطلق غداً الأحد، ورشتي عمل حول منظومة الموارد البشرية والتدريب وذلك للكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة عمل حول «تنقيح حقائب دورات الـ TOT»، لخريجي دورة الـ«TOT» الأساسية آخر سنتين، بحضور 224 مشاركا.

تطوير منظومة التدريب

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، تساعد في تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

ورش عمل في مركز سقارة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز تدريب سقارة سيبدأ في أسبوعه الثلاثين في مناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالي 2024 /2025، خاصة مع قرب انتهاء خطته للعام الجاري، وذلك من خلال ورشة عمل منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقة 6)، حيث ستركز على مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة لخطته التدريبية القادمة، ومؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها، ورأي المحافظات في الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها، والتعرف على الأساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء، واختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة، والمعوقات التي تواجه المركز عند التعامل مع المحافظات.

كما سيتم خلال الورشة تقييم خطة العام الجاري 2023/ 2024 المنفذة من خلال دراسة الأثر التدريبي على المحافظات، ومناقشة استطلاع رأي المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز، لافتاً الى تجميع ومراجعة الاحتياجات التدريبية ومدى إمكانية إدراجها في الخطة الجديدة، ومناقشة المقترحات الخاصة بالدورات التخصصية، ومدى إمكانية إدراج دورات تخصصية جديدة، وتنفيذ وتعديل ما تم مناقشته واعتماده للعرض، ومدى استفادة المحافظات من خريجي الـTOT.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الثلاثين من خطة سقارة سيشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ«TOT» لآخر عامين 2022-2023؛ لإعطائهم الفرصة لتنقيح حقائبهم التدريبية التي قاموا بإعدادها أثناء تنفيذ الدورة، وهي بمثابة مشروعات تخرج لهم، لتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام القادم 2024-2025.

وذكر، أن ورشة العمل تهدف إلى زيادة مساحة التواصل والتنسيق، ومتابعة الأداء وتبادل الخبرات، وتذليل أي عقبات قد واجهت تنفيذ الدورات في الخطط السابقة.