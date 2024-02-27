مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى المحافظات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى محافظات الصعيد، إلى جانب تحديد رابط محدد وطرق سهلة من أجل حجز التذاكر بكل سهولة.

مواعيد تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى المحافظات

أوضحت الهيئة، أنّ مواعيد قطار التالجو من القاهرة إلى الصعيد، كالآتي:

- من القاهرة قطار 2030 موعد القيام الساعة 19 يصل محافظات الصعيد كالآتي:

- الجيزة الساعة 19 و25 دقيقة

- المنيا الساعة 22 و5 دقائق

- أسيوط الساعة 23 و55 دقيقة

- سوهاج الساعة 1و10 دقائق

- قنا الساعة 2 و55 دقيقة

- الأقصر الساعة 3 و50 دقيقة

- إدفو الساعة 5 و10 دقائق

- كوم أمبو الساعة 6

- أسوان الساعة 6 و40 دقيقة

قطارات الصعيد إلى القاهرة

- من أسوان يخرج الساعة 19

- يصل إلى:

- كوم أمبو الساعة 19 و42 دقيقة

- إدفو الساعة 20 و31 دقيقة

- الأقصر الساعة 22

- قنا الساعة 22 و50 دقيقة

- سوهاج الساعة 12 و45 دقيقة

- أسيوط الساعة 2 و10 دقائق

- المنيا الساعة 4

- الجيزة الساعة 6 و40 دقيقة

- القاهرة الساعة 7.

أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى الصعيد

وحددت هيئة السكة الحديد، أسعار التذاكر من القاهرة إلى محافظات الصعيد، كالآتي:

- التذاكر لللدرجة الأولي

- المنيا 350 جنيها

- أسيوط 350 جنيها

- سوهاج 500 جنيه

- قنا 550 جنيها

- الأقصر 600 جنيه

- إدفو 700 جنيه

- أسوان 700 جنيه

تذاكر الدرجة الثانية

- المنيا 250 جنيها

- أسيوط 250 جنيها

- سوهاج 300 جنيه

- قنا 350 جنيها

- الأقصر 400 جنيه

- إدفو 550 جنيها

- أسوان 550 جنيها

طرق حجز تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى المحافظات:

حجز تذاكر قطار التالجو من القاهرة إلى المحافظات كالآتي:

- الدخول علي رابط الهيئة والحجز من هنا

- التوجه إلى أقرب مكتب للحجز

- الحجز من فوري

- الحجز من محطات القطار.