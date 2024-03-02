ضبط 65 منشأة غذائية دون ترخيص في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية على 232 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 65 منشأة دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على صحة المواطنين.

حملات على أماكن تداول السلع الغذائية

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملات شملت جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك في مختلف الأماكن بالمحافظة، موضحا أن الحملات أسفرت عن التالي:

- ضبط 65 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري.

- تحرير 125 محضرا، وسحب 80 عينة للفحص بالمعامل المركزية.

- إعدام 1338 كيلو أغذية متنوعة و216 لتر عصائر وألبان فاسدة.

استمرار الحملات لضبط المخالفين

وأكد «مكين» استمرار الحملات وفقا للخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.