ضبط 80 منشأة مخالفة في حملات لـ«مراقبة الأغذية» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بعمل حملات على منافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

المرور على 249 منشأة غذائية

وأشار إلى أن الحملات، تحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية، جاءت على نحو 249 منشأة، وتبين أن 80 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري، لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وأسفرت الحملات عن التالي:

- تحرير 190 محضرا

- سحب 82 عينة للفحص بالمعامل المركزية

- إعدام 993 كيلو أغذية متنوعة و203 لترات عصائر وألبان فاسدة

استمرار الحملات بشكل مفاجئ

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية العمل بشكل مستمر وشن حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق من أجل التأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين للحفاظ على صحتهم.