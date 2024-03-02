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دراما المتحدة

ضبط 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:37 م | السبت 02 مارس 2024
الحملات المرورية لوزارة الداخلية

الحملات المرورية لوزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث.

تحرير مخالفات مرورية

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن جهود الحملة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 19317 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 422 مخالفة السير بدون تراخيص، و47 دراجة نارية مخالفة، و12333 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و29 مخالفة موقف عشوائي، و483 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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