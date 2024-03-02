كيف تكسب 1000 جنيه عند الشراء من معرض ديارنا؟

تخصص وزارة التضامن الاجتماعي، جوائز مالية للمشاركين وزوار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، وزفت بشرى لرواد المعرض في دورته الدورة الـ 66، إذ يكون هناك 3 جوائز يوميا، وكل فائز يحصل على 1000 جنيه.

وخصصت وزارة التضامن تلك الجوائز المالية لرواد معرض ديارنا من أجل تشجيع وتحفيز الزوار.

كيف تحصل على جائزة في معرض ديارنا

وإذا كنت من زوار معرض ديارنا وترغب الاشتراك في المسابقة والدخول في السحب اليومي للفوز بقسيمة شراء قيمتها 1000 جنيه، عند الشراء من أي عارض داخل المعرض، «كل ما عليك هو القيام برفع صورة الإيصال على QR كود التالي وادخل السحب لتفوز بالجائز».

معرض ديارنا 2024 للصناعات الحرفية، معرض مُقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، - يُقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» و تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وبنك الإسكندرية.

ومن المقرر وفق المعلن عنه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أن يستمر المعرض في استقبال الجماهير حتى 9 مارس المقبل، يفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.