«التضامن»: عرضنا ملابس تراثية بتصميمات مصرية 100% في «ديارنا 2024»

قال شادي سالم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ أكثر من إضافة تمت لمعرض «ديارنا 2024» في دورته الـ66، وجاءت الإضافة الأولى عندما قررنا تقسيم المعرض إلى جزئين، وكأنّنا نقيم معرضين في الوقت نفسه.

وأضاف «سالم»، في حواره ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الإضافة الثانية لمعرض ديارنا هذا العام، كانت إقامة «ديفيليه»، أي عرض أزياء، خلال الافتتاح، والعرض كان لملابس تراثية وتصميماتها مصرية 100%، بل ومصممي المعرض هم من اختاروا القطع المعروضة.

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي: «طابع المعرض والديفليه مصري بدوي، وهناك قطع ملابس تم عرضها طابعها سيناوي، ويتزامن المعرض مع قرب دخول شهر رمضان، وحرصنا أن يكون طابعه مصري خالص من تصميم وإنتاج وإعداد.. جميعه تم داخل مصر، وكان عرض الأزياء الأول بهذا الشكل داخل معرض ديارنا».