دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان.. ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا

شهر رمضان شهر الدعاء والاستجابة، ففيه تُفتح أبواب السماء ويُستجاب الدعاء، ويتضاعف الأجر والثواب، كما أنّه فرصة للتضرع والدعاء والتذكير بالآخرة، وفي اليوم الثاني والعشرين من رمضان يحيي المسلمون شهر رمضان بالدعاء والإكثار منه في جميع الأوقات، للفوز برحمة الله ومغفرته.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

وقال الشيخ احمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه يفضل أن نقول في دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان: «اللهم لك الحمد كله والشكر كله، وندعوك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، نشكرك على ما وفّقتنا فيه من طاعات، ونستغفرك من كلّ ذنب اقترفناه، ونُعوذ بك من سيّئات ما قد أقبل».

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وأضاف الشيخ في دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان: «اللهمّ اجعل شهر رمضان هذا شهر مغفرة وعتق من النار، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المُقرّبين المُكرّمين، اللهمّ بارك لنا في رمضان، وزدنا فيه من الخيرات والبركات، ووفّقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم، اللهمّ اجعلنا فيه من المُصلّين القائمين ومن المُتّقين المُتّقين ومن المُحسِنين المُتَحِسّنين، اللهمّ اهدنا فيه لما فيه الهدى، واجنبنا فيه ما فيه الضّلال، ووفّقنا فيه لما فيه الصّلاح، اللهمّ اجعلنا فيه من المُطيعين، واجعلنا فيه من المُتّقين، واجعلنا فيه من المُقْبِلين عليك».

وتابع: «اللهمّ إنّا نسألك من فضلك ورحمتك وكرمك وعطائك ما لا ينقطع ولا ينفد، اللهمّ اغفر ذنوبنا، وستر عيوبنا، واجبُر كسرنا واقضِ حوائجنا، وفرّج همّنا، وكشف كربتنا، اللهمّ ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلينا، ووفّق غائِبَنا، وسدّد خطانا، واللهمّ صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».