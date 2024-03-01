مواعيد قطارات «القاهرة- الإسماعيلية» في شهر رمضان بعد التعديل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد طوال شهر رمضان المبارك بينها قطارات خط «القاهرة- الإسماعيلية».

وقال بيان رسمي للهيئة القومية للسكك الحديدية إنه جرى تعديل المواعيد بدءًا من الاثنين 11 مارس المقبل أول أيام شهر رمضان حتى انتهاء الشهر، ثم تعود إلى مواعيدها الأساسية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسماعيلية في شهر رمضان

وبحسب المواعيد الجديدة التي أعلنتها الهيئة القومية للسكك الحديدة فإن مواعيد قطارات «القاهرة - الإسماعيلية» في شهر رمضان التي تم تعديلها شملت قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة الإسماعيلية على أن ينطلق من القاهرة الساعة 6:45 مساءًا بدلاًً من الساعة 7:50 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءاً طبقاً للجدول.

وشملت المواعيد وصول القطار إلى المدن التاسعة في هذه المواعيد

مدينة قليوب: 07:03

قها: 07:16

طوخ: 07:25

بنها: 07:39

منيا القمح: 07:59

الزقازيق: 08:20

أبو حماد: 08:44

التل الكبير:08:56

القصاصين: 09:11

أبوصوير: 09:28

الإسماعيلية: 09:45

مواعيد قطارات الإسماعيلية القاهرة

وتستمر القطارات التي تنطلق من الإسماعيلية إلى القاهرة في مواعيدها المعلنة مسبقا طبقا لمواعيد السكك الحديدية في المواعيد الآتية:

- القطار رقم 946 درجة ثانية أسباني: ينطلق الخامسة صباحًا

- القطار رقم 965 درجة ثانية: ينطلق 6:55 صباحاً.

- القطار رقم 186: ينطلق 10 صباحاً.

- القطار رقم 956: ينطلق 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 958: ينطلق 4:25 مساءً.