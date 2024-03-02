توقيع 4 بروتوكولات تعاون خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينطلق تحت شعار «صدى الماضي يتجدد اليوم»، في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و3 من شهر مارس الجاري.

استعراض إمكانات الدولة المصرية

وأوضح «السبكي»، أن هذا المؤتمر حظي برعاية الرئيس السيسي، وتشريف وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس الاهتمام والدعم القوي لتطوير وتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي في مصر، مضيفًا أن المؤتمر يعد منصة فريدة لاستعراض إمكانات الدولة المصرية ومحافظاتها ومؤسساتها الصحية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، فضلًا عن الاستكشاف والتبادل الحي للأفكار والابتكارات العالمية في مجال تطوير الرعاية الصحية والسياحة الصحية واستمرار تحسين مستقبلهم في بلادنا.

وأضاف «السبكي»، أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يتمحور حول رؤية جديدة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين إلى مصر على حد سواء، لافتًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية من جميع أنحاء البلاد والعالم، مما يمنح الفرصة للاستفادة من أفضل الخبرات وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة، ولافتًا إلى أن ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير ولدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط والمنافسة والريادة عالميًا.

آليات النهوض بالسياحة الصحية

وتابع، بأن فعاليات المؤتمر تتضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية حول مواضيع متنوعة تتعلق بالسياحة الصحية، وأهمها قدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني في السياحة الصحية، والسياحة الصحية العالمية، والفرص والاتجاهات والابتكارات، والمقومات اللازمة لتنمية السياحة الاستشفائية في آي مقصد، ودور الجودة والاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر، وأحدث التوجهات والابتكارات في تلك الصناعة على مستوى العالم بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية في مجال التأمين الطبي والسياحة الصحية كمتحدثين رئيسيين، بالإضافة إلى عرض فيديوهات وقصص النجاح لمشروعات مرتبطة بالسياحة الصحية في مصر لعدد من المستثمرين.

وأكد «السبكي»، أن المؤتمر فرصة ذهبية للترويج لبرامج هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدمات السياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية «نرعاك في مصر»، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك القدرات والكوادر الطبية وأفضل المؤسسات الصحية الخضراء والمعتمدة دوليًا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأضاف، أن المؤتمر ستتضمن فعالياته توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، علاوة على العديد من البروتوكولات للجهات الأخرى، والتي سيكون لها مردود إيجابي على تنمية السياحة العلاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار «السبكي»، إلى أن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويًا، ومتنام بنسبة أكبر من 12,5%، وأنه سيصل إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنه المؤتمر يعد فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة الصحية في المستقبل.

المؤتمر نقلة نوعية للسياحة الصحية في مصر

وتابع «السبكي»، أن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية للسياحة الصحية في مصر، ويمثل نقطة انطلاقة للإعلان عن تكاملية الدولة المصرية في تقديم خدمات السياحة العلاجية، وأنه أصبح واجب وطني تضافر جهود الجميع من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني كجزء من تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد منصة مثالية للتحالف بين مستشفيات جميع القطاعات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين جميع القطاعات في تحقيق التحسين والتحول المستدام في الرعاية الصحية والسياحة الصحية.