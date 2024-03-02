عاجل.. هدية الأهلي تمنح صن داونز التأهل إلى مونديال الأندية بعد بيان فيفا

ينتظر فريق صن دوانز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، هدية التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 رسميا رفقة الأهلي والوداد المغربي بغض النظر عن حصده للقب دوري أبطال إفريقيا بنسخة هذا الموسم، وذلك بعد بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأخير والذي يشير إلى هدية قد تأتي من الهلال السوداني لبطل جنوب إفريقيا مثلما حدث بالنسخة الماضية من دوري الأبطال مع النادي الأهلي عن طريق بطل السودان أيضا.

وكشف «فيفا» في بيان رسمي عن وجود فرصة ذهبية أمام صن داونز للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 مباشرةً دون انتظار التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بهذه النسخة، خاصة مع زيادة عدد فرق مونديال الأندية إلى 32 فريقا بالعام المقبل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح «فيفا» في بيانه: «صن داونز والترجي التونسي بإمكانهما التأهل لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد، من خلال نظام التصنيف الدولي، ففي حال فوز الهلال السوداني على الترجي اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، سيتأهل صن داونز مباشرة لمونديال الأندية».

وأضاف: «أما الترجي فحال الخسارة من الهلال السوداني اليوم سيكون أمامه فرصة ثانية للتأهل بشرط أن يفوز الأهلي أو الوداد أو صن داونز بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا».

وأصبح صن داونز أمام فرصة ذهبية بهدية من الهلال السوداني على غرار ما فعله بطل السودان مع الأهلي بدوري الأبطال نسخة الموسم الماضي، إذ فرط الهلال في الفوز على صن داونز بالجولة قبل الأخيرة بعد إهدار أطهر الطاهر ضربة جزاء في آخر دقائق المباراة لينتهي اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو ما أبقى المارد الأحمر في المنافسة وعدم وداع البطولة من دور المجموعات في طريقه لحصد اللقب على حساب الوداد.

يذكر أن «فيفا» كان قد خصص 4 مقاعد لأندية أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025، وتأهل الأهلي والوداد بعد فوزهما بلقب دوري الأبطال في عامي 2022 و2023 ويتبقى مكانين آخرين.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا