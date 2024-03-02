عاجل.. الأهلي يخطف نجم الزمالك ومفاجأة نارية لـ رمضان صبحي وكهربا

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الأهلي يحصل على صفقة من الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن أن النادي الأهلي بات قريبًا جدًا، من التعاقد مع نجم الزمالك السابق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حسم موقف عودة رمضان صبحي

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن رغبة رمضان صبحي، نجم بيراميدز في العودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يستهدف التعاقد مع نجم النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

نجم الزمالك يطلب وساطة حسين لبيب للمشاركة في المباريات

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن أن نجم نادي الزمالك طالب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بالحصول على حقه في المشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز.

مفاجأة بشأن انضمام كهربا لمعسكر منتخب مصر المقبل

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد ونجم الكرة المصرية السابق، أن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من معسكر منتخب مصر القادم مع حسام حسن.

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