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دراما المتحدة

ناقد رياضي: مارسيل كولر بنى فريقين لتجنب الإجهاد في الأهلي

كتب:

نرمين عفيفي
11:50 ص | السبت 02 مارس 2024
النادي الأهلي

النادي الأهلي

قال الناقد الرياضي طارق رمضان إن مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الجنوب إفريقي كانت متوازنة موضحا أن مارسيل كولر المدير الفني للأحمر بنى فريقين لتفادي الإجهاد وخسارة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم، فلجأ لتدوير اللاعبين.

5 أهداف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأوضح الناقد الرياضي مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن عدد الأهداف المحرزة للنادي الأهلي في البطولة قليل في هذه النسخة وهو خمس أهداف حتى الآن، وأن دور الثمانية سيتم حسمه من خلال القرعة وقد يقع أمام سيمبا أو مازيمبي أو صن داونز والأهلي لا يفكر في الوصول أول مجموعة لتفادي فرق مهما كانت قوتها، لأن النادي الأهلي يعبر الأدوار في اتجاهه للنهائي وهدفه هو البطولة.

شدد على أن الأهلي أمامه فرصة لتحقيق رقم تاريخي في الوصول للنهائيات دوري الأبطال مع ضمان النسخة العاشرة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الزمالك يخطط للفوز على الأهلي

وأضاف أن جوزيه جوميز المدير الفني للنادي الزمالك يسعى للفوز على النادي الأهلي لتثبيت نفسه في النادي وأيضا تقديم أوراقه للجمهور في كأس مصر، وهي مباريات قوية جدا ومعروف جدا أنها منافسة قوية، والدوافع أكثر لدى المدير الفني للأبيض لإثبات قدراته أمام فريق كبير ومنافس شرس وتقليدي.

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