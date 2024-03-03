3 مشاهد لتكريم اسم مصطفى درويش في مسلسل كامل العدد+ 1.. الحاضر الغائب

حرص صناع الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد»، على تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في مايو الماضي، بعد مشاركته في الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية الماضي، وجاء ذلك بداية من إنهاء الشخصية بدلا من استبدال الفنان الراحل بممثل آخر يؤدي الشخصية.

تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش

كشفت الكاتبة يسر طاهر مؤلفة مسلسل كامل العدد أنهم قرروا إنهاء شخصية «عمر» في الأحداث بالوفاة، موضحة في تصريحاتها لـ«الوطن»:«وفاة مصطفى درويش كانت صدمة صعبة بالنسبة لنا خاصة بعد ما تعرفنا عليه عن قرب، بالإضافة إلى أن ظروف الوفاة نفسها كانت مفاجأة».

حلول إنهاء دور مصطفى درويش في الجزء الثاني صعبة

وتابعت مؤلفة مسلسل كامل العدد: «عندما بدأت أنا ورنا أبو الريش شريكتي في الكتابة العمل على الجزء الثاني كانت حلولا أمامنا إما أن الشخصية تسافر أو تتوفى أو يقوم ممثل آخر بأداء الدور، وكانت الاختيارات كلها ليست جيدة بالنسبة لنا لأن الحدث نفسه صعب، خلال الأحداث سيرى الجمهور أننا تعاملنا مع الموقف بأقل الطرق صعوبة ونرى أفضل علاج للموقف».

ميمي جمال تلعب دور والدة مصطفى درويش في كامل العدد +1

بالرغم من رحيل مصطفى درويش أو «عمر» في مسلسل كامل العدد إلا أنه حاضر في عدد من التفاصيل أبرزها بوسترات المسلسل التي تتضمن صورته في الخلفية وعليها شريط حداد أسود، كما تمت إضافة شخصية جديدة في أحداث الجزء الثاني والدة «عمر» التي تقوم بدورها الفنانة ميمي جمال ضمن الأحداث.

ويظل اسم «عمر» مصطفى درويش مستمرا ضمن أحداث الجزء الثاني من كامل العدد من خلال ابنتان توأم يرزق بهما من زوجته بادرة قبل وفاته، بالإضافة إلى إطلاق اسم «عمر» على المولود الجديد الذى يرزق به ليلى دينا الشربيني وأحمد شريف سلامة، وهو ما يعطى مساحة لتكريم الممثل الراحل مصطفى درويش.