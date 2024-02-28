رغم رحيله.. مصطفى درويش حاضر في مسلسل كامل العدد +1

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون رمضان 2024، الذي يضم باقة متنوعة من الأعمال الدرامية، ما بين التشويقية والتاريخية والأكشن والاجتماعية وغيرها، من بينها مسلسل كامل العدد +1.

تفاصيل ظهور مصطفي درويش في مسلسل كامل العدد +1 بعد وفاته

وظهر الفنان الراحل مصطفي درويش خلال البوسترات الفردية الدعائية للمسلسل قبل طرحه، حيث روجت الفنانة الاستعراضية بدارة، لمشاركتها فى العمل عبر منشور لحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر خلاله صورة الفنان مصطفى درويش بشريط أسود على صورته في خلفية البوستر الرسمي الخاص بها.

وكانت بدارة شاركت في الجزء الأول من المسلسل، وجسدت شخصية الزوجة الثانية للفنان الراحل مصطفى دوريش، لذا حرصت على الدعاء له من خلال منشورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: «متحمسين تشوفوا ماما بادرة في رمضان 2024.. حياة جديدة كلها حب.. الله يرحمك يا عمر»

أبطال مسلسل كامل العدد +1

وأوضحت مؤلفة العمل، أن دور الراحل مصطفى درويش انتهى مع أحداث الجزء الأول، بدلا من استحداث فنان آخر لاستكمال دوره، ويضم مسلسل كامل العدد +1، عددا كبيرا من الفنانين، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، وآخرين، من إخراج خالد الحلفاوي، المقرر عرضه على شاشة قناة on في الموسم الرمضاني المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر خلالها الفنان مصطفي درويش بعمل فني بعد وفاته، إذ سبق وشارك في فيلم «شماريخ» في الموسم السينمائي الماضي، وحرص أبطال العمل وصناعه، على ظهوره والاحتفاء به.