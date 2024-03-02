حزب الإصلاح والنهضة: دراما «المتحدة» تحافظ على القيم المصرية الأصيلة 

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بحركة التجديد التي تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الإعلام المصري.

ووصف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، هذه الحركة بأنها عودة إلى دور الإعلام الصادق الذي يُعبّر عن قضايا الوطن ويُساهم في حشد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات.

قضايا التنمية في إعلام المتحدة

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تتطلب إعلامًا قويًا وفعالًا يُساهم في نشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا، خاصة قضية التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وأثنى على حرص الشركة المتحدة على تقديم أعمال درامية هادفة تُساهم في بناء التماسك المجتمعي ونشر القيم المصرية الأصيلة.

دور الاعلام في بناء الدولة

وشدد على أهمية وعي المواطن بقضاياه وهويته المصرية في ظل التحديات التي تواجهها مصر، داعيا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى الاستمرار في مسيرتها التجديدية وتقديم المزيد من الأعمال الإعلامية الهادفة التي تُساهم في بناء مصر الحديثة.