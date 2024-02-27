رئيس حزب الجيل: الشركة المتحدة شريك فاعل في نشر الوعي من خلال أعمالها

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى حرص الشركة المتحدة على تقديم محتوى إعلامي هادف يساهم في تنمية المجتمع والبلاد، وذلك من خلال معالجة القضايا الواقعية بأسلوب فني مُتقن يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المحتوى الدرامي الذي تقدمه الشركة ابتعد عن الأنماط السلبية التي كانت تعاني منها الدراما المصرية في الماضي، مثل الدراما العشوائية والمسلسلات التي كانت تقدم أعمال البلطجة والمخدرات.

الشركة المتحدة

وأشاد باهتمام الشركة المتحدة بتقديم الأعمال الهادفة التي تناقش القضايا الاجتماعية، مشيرا إلى الأعمال الدرامية الوطنية والتاريخية التي رصدت فيها البطولات الجماعية للجيش والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى الأعمال التي رصدت المشكلات الأسرية وقدمت معالجة لها، موضحا أن هذه الأعمال الدرامية ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا، كما ساعدت على إعادة تجديد الدراما المصرية وتقديمها للعالم مرة أخرى.

وتوقع رئيس حزب الجيل أن تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أداء رسالتها الإعلامية الهادفة وتقديم المزيد من المسلسلات المتميزة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، مؤكداً أن تلك الأعمال الدرامية ستحظى بنسبة مشاهدة عالية من قبل الأسر المصرية، كما حدث للأعمال التي قدمت في الماضي، مؤكدا على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما تقدمه على الشاشة تستحق التحية والتقدير، مشدداً على أنها بأعمالها تحمي الأمن القومي.