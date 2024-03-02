«تعليم مطروح»: انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي لطلاب الإعدادية والثانوية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي الذي يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين، لتقديم أوجه الدعم الفني للمعلمين والطلاب بالإدارات الخارجية، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، من خلال تنفيذ مراجعة شاملة للطلاب.

اهتمام بالمحتوى التعليمي لطلاب الإعدادية والثانوية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن هناك اهتمام مكثف للمحتوى التعليمي لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة الذي جرى تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للطلاب من خلال الاستعانة بخبراء المواد التعليمية وصفوة المعلمين في جميع المناهج التعليمية.

توجيه الدعم الفني للمعلمين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن أتوبيس الدعم المدرسي يستهدف أيضا تقديم أوجه الدعم الفني للمعلمين من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء هيئة التعليم، موضحاً أن تعليم مطروح يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كافة جوانبها سواء الطالب أو المعلم باعتبارهما حجر الزاوية في العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.

استفادة من خبرات موجهي المواد

وفي ذات السياق طالب إسماعيل جاتو وكيل المديرية، الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من خبرات موجهي المواد التعليمية وبضرورة الالتزام بالانضباط مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام.