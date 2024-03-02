مهرجان الإسماعيلية يناقش مجموعة من أفلام الطلبة

عُرض اليوم مجموعة أفلام مسابقة الطلبة المشاركة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، حيث جرت مناقشة أفلام «فالس الأحلام» و«الفوضى التي تتركها»، ومشروع تخرج عن القاهرة وفيلم أحمر، وآخر أيام العيد.

أفلام مهرجان الإسماعيلية

وخلال مناقشة فيلم فالس الأحلام صرحت مخرجة الفيلم «ليلى رزق»، بأن الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقة حدثت معها بالفعل عندما كانت تعزف على البيانو أثناء تدريبها في الأوبرا، فتوترت ولم تستطع تكملة التدريب بسبب ذلك، ولم تجد المساعدة من الدكتورة التي تدربها فاعتذرت، وعندما تحدثت مع والدتها وبختها ووصفتها بالفشل، فقررت ترك هذا التدريب وبعد ذلك قررت إن هذا سوف يكون مشروع تخرجها، وأنها تريد أن توضح أيضاً معاناة الأبناء من قهر الآباء وبدأت في كتابة السيناريو وتنفيذ الفيلم.

أما عن فيلم مشروع تخرج عن القاهرة قال مخرج الفيلم محمود خواجة، إنه أراد أن يظهر تأثير القاهرة عليه وعلى أفراد أسرته، حيث إنه من سكان محافظة دمنهور وبسبب ظروف عمله قرر الذهاب إلى القاهرة والعيش فيها.

وأضاف أنه أراد توضيح مشكلته في افتقاده للجو الأسري والدفء العائلي بسبب العيش بعيداً عنهم.

وعن مناقشة فيلم «أحمر» للمخرجة «جميلة ويفي»، قالت إن هذا الفيلم مقتبس من نص أدبي اسمه تحليل دم للكاتبة «هناء عطية»، وهي والدتها.

وبالنسبة لفيلم «آخر أيام العيد»، للمخرجة مريم زاهر، فهو مشروع تخرجها تحدثت فيه عن فكرة الحلم والفقد، فهي فقدت والدتها ولكنها تحاول أن تتعايش مع هذا الفقد.

وأخيرًا فيلم «الفوضى التي تتركها» للمخرجة سلمى درويش التي لم تحضر العرض الخاص ومناقشة فيلمها، ومع ذلك أشاد الجمهور بالفيلم وكانوا يتمنون أن تأتي.