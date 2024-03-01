ورشة حكي للأطفال بـ«السايكو دراما» على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي

تقام غدا السبت على هامش فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، ورشة حكي تفاعلية للأطفال المدمجين «طبيعي وقدرات خاصة» بالسايكو دراما وتقدمها الكاتبة سما الشافعي، المتخصصة أكاديمياً في أدب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة، وذلك في تمام الثانية ظهرا بقصر ثقافة الإسماعيلية بقاعة مكتبة الطفل.

تقبل واحترام الآخر

تقدم الشافعي، حكاية تفاعلية للأطفال عن تقبل الآخر واحترام الاختلاف بكل أنواعه باعتباره ميزة، وتهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على التخيل والإبداع والقدرة على إلقاء الحكاية والتفاعل مع شخصياتها ليجد نفسه أنه بطل من أبطال القصة.

ورش متنوعة للأطفال

تقام فعاليات ورش الأطفال يوميا على مدار أيام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي حتى الختام في 5 مارس الجاري بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تحتوي الفعاليات على ورش «تحريك المجسمات والعرائس، تحريك الورق المقصوص، تحريك الصلصال، الفن التشكيلي، اللايف أنيميشن» ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام.