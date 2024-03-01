مناقشة أفلام مسابقة الطلبة في مهرجان الإسماعيلية

أقيم عرض مجموعة أفلام من مسابقة الطلبة المشاركة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، اليوم، إذ جرى مناقشة كل من فيلم «مختار عاشق الازميل» وفيلم «الساكن» وفيلم «أشياء لا أعرفها» وفيلم «لعبة الموبايل»، إدارتها الناقدة السينمائية أمنية عادل.

محمود مختار «حاضر» في مهرجان الإسماعيلية

وخلال مناقشة فيلم مختار عاشق الأزميل للمخرجة دينا حسن أبو العلا تحدثت عن اختيار شخصية محمود مختار، وعلقت قائلة: «أنها اختارت شخصية مختار لقلة الحديث عنها وأنها كانت مادة لدكتور هاني لاشين دكتور بالمعهد وأن أغلب الأدوار في المشاريع كانت عن أماكن أثرية»، لذا أرادت أن تختار شخصية وفكرة مختلفة عن باقي المشاريع وشخصية لم يتحدث عنها الكثير.

وأوضحت عن الأجزاء الموجودة بالفيلم، وتشمل أجزاء بانورامية وقدمت من خلال العرض كلمة بتقديم عمرو خالد السيناريست للفيلم، وأوضح أن فكرة اختيار الفيلم من وجهة نظره أنها حدوته كسرد لحياته الشخصية.