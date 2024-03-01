رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مهرجان الإسماعيلية.. مخرج «تحت التشييد»: الفيلم عن علاقة الفتور بين الأخوة

كتب:

ياسمين محمود
09:06 م | الجمعة 01 مارس 2024
جانب من الندوة

جانب من الندوة

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي، للأفلام التسجيلية والوثائقية، عرض عدد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، منها فيلم «تحت التشييد»، من فينلندا، إخراج ماركوس تويفو، المشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتنافس مع 11 فيلما أخرى.

وأقيم بعد عرض الفيلم، ندوة أدارها الناقد والكاتب الصحفي مشير عبدالله، وتحدث فيها المخرج ماركوس تويفو، عن أول تجاربه في الأفلام التسجيلية، وقال إن «تحت الإنشاء» يسجل من خلاله شكل علاقته بوالده، وهي علاقة خاصة بين فتور وحب وقرب وبعد، تواصل وانشغال، فهو الطفل السابع والأخير بين أخوته، وكان يتعرض للتنمر بالإضافة لمشاعره في إحدى مراحل عمره، بعدم الشغف في الحياة، مما جعله يلجأ للعلاج النفسي مع متخصص.

وخلال لقطات الفيلم، وثق أيضا المخرج «ماركوس تويفو» علاقة أخواته بوالده التي كانت بالمثل، تفتقد مشاعر الحب والتواصل، حيث اجتمعوا على مائدة الطعام بدون حديث سواء بكلمات قصيرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة هو أحد أهم وأعرق المهرجانات في المنطقة العربية الداعم للسينما الوثائقية وصناعة الأفلام القصيرة ويحتفي في سنة 2024 بدورته الخامسة والعشرين ويترأسها الناقد السينمائي عصام زكريا.

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام (صور)

مهرجان الإسماعيلية الدولي: 120 فيلما عالميا تشارك في الفعاليات

ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم

معلومات عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. ينطلق الليلة
بقلم ياسمين محمود