وزارة الزراعة تفتتح معرضا جديدا للسلع الغذائية في الدقي اليوم

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الساعة الثالثة عصرًا، معرض السلع الغذائية «خير مزارعنا لأهالينا»، ويقع الموقع في 6 شارع ميشيل باخوم بمقر الزراعات المحمية بالدقي، بجوار نادي الصيد، ويحتوي على سلع غذائية وأساسية من بينها اللحوم والأسماك والدواجن والسكر والبقوليات ومستلزمات شهر رمضان.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

وأعلنت الوزارة أن السلع المعروضة مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، إذ تباع اللحوم البلدية الحمراء بسعر 300 جنيها للكيلو، والأرز الكيلو بـ30 جنيها، وكيلو الزيت 65 جنيها، والبطاطس الـ5 كيلوجرامات تباع بـ30 جنيها، والبرتقال الـ2 كيلو بسعر 15 جنيهًا والمكرونة 10 جنيهات وزن 400 جرام، أما السمك البلطي الدرجة الأولى فيباع بسعر 70 جنيها، والدواجن الطازجة بسعر 110 جنيهات للكيلوجرام.

نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20% ‎

أوضحت الوزارة أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20%، وتصل في سلع أخرى إلى 50%، كما يشارك في المعرض 10 عارضين ويصل عدد السلع 200 منتج.