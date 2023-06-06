«الزراعة» في أسبوع.. ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 96 من إصدار «الزراعة في كل مصر» يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 30 مايو وحتى 5 يونيو الجاري.

ضبط 15 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

وخلال الأسبوع الجاري، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، إذ تمّ ضبط 15 طنًا و938 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمّ رش وتجريع 2240 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وعلاج 1675 رأس ماشية.

عقد ندوة حقلية لمكافحة ذباب الفاكهة بالقليوبية

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية التعاونية ومديري منطقة الإصلاح الزراعي ببنها والمرج وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كذلك تم عقد ندوة حقلية لمكافحة ذباب الفاكهة، إذ تناول الأهمية الاقتصادية لمحصول الموالح وأهمية الحفاظ على جودة المنتج و كل ما يخص مكافحة ذباب الفاكهة.

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع وكيل مديرية التموين بالمحافظة ومدير عام الإصلاح الزراعي ومديري العموم بالمديرية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما أعلنت المديرية إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

كذلك شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية في القافلة الطبية البيطرية العلاجية بمركز الزقازيق، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة حيث تم رش وعلاج جماعي لـ900 راس ماشية، وعلى هامش القافلة تمّ عقد لقاءات إرشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية قرى الريف المصري، كما تمّ تحصين 4656 راس ماشية ضد الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية.

استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز وادي النطرون، كما نظمت مديرية الطب البيطري 9 قوافل طبية بيطرية تم خلالها علاج 12167 حيوانًا في مختلف التخصصات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة عمليات توريد محصول بنجر السكر لشركات السكر، كذلك متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، ومتابعة الزراعات الصيفية: «القطن والأرز وعباد الشمس»، كما تمّ عقد الاجتماع الدوري لمديري الإدارات بالمديرية.

المرور على زراعات الطماطم القائمة على نظام الري بالتنقيط بدمياط

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية الأرز والذرة ومشروع ترشيد المياه في الأرز، كذلك تم المرور على زراعات الطماطم القائمة على نظام الري بالتنقيط أحد نظم الري الحديث ومحمل عليها بصل والزراعات جميعها بحالة جيدة.

كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة وحث المزارعين بطور سيناء وراس سدر على توريد القمح للمطاحن، فضلا عن استمرار متابعة المزارع المختلفة بمدينة نويبع والتواجد المستمر والتواصل مع المزارعين لتقديم ما يلزم من خدمات ارشادية وواصلت أيضًا مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة و الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، وتفقدوا المزرعة البحثية بالمطاعنة ومزرعة قطاع الإنتاج بالأقصر، للوقوف على وضع الأصول المملوكة للوزارة، في إطار رفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، كما تم عقد لقاء ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون والإصلاح الزراعي بالأقصر، في إطار توجيهات وزير الزراعة، بمتابعة عمليات توريد القمح، والتيسير على المزارعين.