«الزراعة»: طرح لحوم حمراء بسعر 225 جنيها بعيدا عن الجزارين

أكد الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة مع ضخ كميات كبيرة منها في السوق، مشيرًا إلى أنه جرى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، ومستمرون في بذل العديد من الجهود.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: «الدولة وفرت بديلا للمواطن المصرى ليشترى اللحوم من المنافذ والشوادر وأسعار اللحوم الحمراء 225 جنيهًا بعيدا عن الجزارين، وهذه أسعار اللحوم البلدية والتى يتم ذبحها بالمجازر».

أسعار اللحوم الحية

وتابع، أنه لم يحدد حتى الآن أسعار اللحوم الحية، ولكن تم طرح اللحوم البلدية والحمراء في كل المعارض التابعة للدولة المصرية مثل أهالينا ومنافذ الوزارة ومنافذ وزارة التموين ولدينا آليات تقييم اللحوم ويتم فحص أي منتج يدخل السوق المحلية ولدينا اللحوم البلدية والمستوردة ويكون الختم أزرق أو أخضر مزرق أو اللحوم المجمدة والتي يتم استيرادها من الخارج وفى الفترة المقبلة نحاول ضخ أكبر كمية ممكنة من اللحوم لنحقق أعلى التزام ممكن فى السوق.

بدائل للمواطن المصري

وأكمل: «هناك اختلافات فى أماكن العرض وطبيعة المحال والتجهيزات والقطعيات وسلوك المستهلك ولكننا نضع بدائل للمواطن لكى نجبر من يضع زيادات عير مبررة أن يتنازل عنها ونتحدث عن طرح مستمر للخامات اللازمة لعملية الإنتاج وطرح كميات كبيرة من اللحوم ليحدث استقرار أكبر في السوق واتزان أكبر».