وفد من «الحماية المدنية» يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لدعم الأطفال

زار وفد من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في منطقة طيبة شمال محافظة الأقصر، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في المستشفى.

تقديم الهدايا للأطفال

واستقبل الوفد الدكتور محمود معتز الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، خلال جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الأنظمة العلاجية المتبعة في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم للأطفال، بالتعاون مع طلاب فرع جنوب الوادي.

وأبدى وفد إدارة الحماية المدنية إعجابه بالمستوى الطبي والإنشائي للمستشفى وبالخدمات المجانية التي تقدمها للمرضى، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المستشفى على جهودهم في خدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية المميزة لمحاربي السرطان.

رفع معنويات المرضى

من جهته، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة وفد إدارة الدفاع المدني، مؤكدا أن هذه الزيارات تسهم في رفع معنويات المرضى وتقديم الدعم لهم طوال فترة العلاج.