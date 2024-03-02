افتتاح معرض الوسائل التعليمية لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في الشرقية

افتتح الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معرض الوسائل التعليمية للمشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي»، بمقر معهد التقوى التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بحضور الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجي ومنسق المنطقة للمشروع، ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

مجسمات ووسائل تعليمية في المعرض

وقال رئيس المنطقة الأزهرية إن المعرض يحتوي على مجموعة متميزة من المجسمات والوسائل التعليمية للمواد الدراسية كافة، والتي تم استخدامها في شرح الدروس التعليمية المقررة، بجانب استخدامها في تفعيل قيم وسلوك «أنا الراقي بأخلاقي» خلال العام الدراسي الجاري، موضحا أن المعروضات شملت مجموعة من الأنشطة قام التلاميذ بتنفيذها من المواد الخام الأساسية، بجانب تدوير بعض القطع وإعادة استخدامها.

دعم القيم الأخلاقية للطلاب

يذكر أن المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة تستهدف مجموعة من القيم الأخلاقية يتم تفعيلها بفقرات مختلفة ومتنوعة، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل القصة والشعر والتعبير الفني.