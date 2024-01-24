«أزهر الشرقية»: بدء تقدير درجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية السبت المقبل

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة الأزهرية أنهت استعداداتها لبدء أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

ندب أفضل المعلمين

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه تم ندب أفضل المعلمين ممن يقومون بالتدريس الفعلي لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما تم الاجتماع برؤساء المراكز والمواد الدراسية كافة وتم التأكيد على تفعيل الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح والدقة التامة في تصحيح فقرات كل سؤال وعدم ترك أي جزئية بدون تصحيح مع اعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

الانتهاء من كافة الاستعدادات

وأكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الابتدائية، والإعدادية، لافتاً إلى أنه سوف يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الابتدائية السبت الموافق 27 يناير 2024، وأنه تم تجهيز معهد الصفوة الابتدائي النموذجي، ومعهد النحال الابتدائي كمقرين لتصحيح مواد الشهادة الابتدائية.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية، تم تخصيص معهد السادات الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، كما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي بنين مقراً للمواد الشرعية بجانب معهد بنين الزقازيق الثانوي ليكون مقرا للمواد العربية.