مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق مشروع «تانزا التجاري» بنظام حق الانتفاع

كشف الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، عن إطلاق مشروع «تانزا التجاري» بالتعاون مع إحدى الشركات العربية، موضحا أن المشروع يتم على ثلاث مراحل، وجرى الانتهاء من مرحلتين، متوقعًا أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2025.

الشراكة بنظام حق الانتفاع

وأضاف «الجبالي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة الإنتاج الإعلامي مالكة المشروع، موضحا أن الشراكة ستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، إذ يقام المشروع على مساحة 170 ألف متر باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

تهيئة مناخ الاستثمار

وتابع الجبالي، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة وغير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار، لجذب المستثمرين إلى السوق المصري، وأبرزها إصدار التشريعات اللازمة المحفزة للمستثمرين.