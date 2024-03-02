تراجع أسعار الذهب في مصر الآن بعد انخفاض الدولار بالسوق الموازية

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024 انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2900 جنيه مقارنة بـ2920 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

جرام الذهب عيار 24 سجل 3314 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2486 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1939 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و200 جنيه.