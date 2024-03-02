أسعار الذهب المحلية تناقض العالمية.. عيار 21 ينخفض 905 جنيهات خلال شهر

اختلفت اتجاهات أسعار الذهب المحلية في الصاغة عن أسعار السوق العالمية، حيث انخفض سعر جرام عيار 21 خلال شهر 905 جنيهات، وتأتي هذه التراجعات بالتناقض مع السعر الدولي، حيث إن الأسعار العالمية للمعدن الأصفر ارتفعت إلى أكثر من 2080 دولارًا للأوقية خلال نهاية تعاملات أمس، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر.

تراجع في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات شهر فبراير تراجعا في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وأيضا استطلاعات المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان، وفقا لمؤشر الأسعار العالمية «ترادينج إكونوميكس».

وكشفت البيانات الأخيرة يوم الخميس، أن النمو السنوي للتضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير كان الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، مؤخرًا عن توقعاته بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تستلزم رفع سعر الفائدة.