محافظة القاهرة تبدأ في مراجعة تراخيص ساحات انتظار السيارات

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، الأحياء بمراجعة تراخيص أماكن انتظار السيارات من خلال لجان مختصة، لإنفاذ قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بقانون السايس.

يأتي ذلك للتصدي لأي مخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات بالشوارع.

وفي سياق متصل قامت لجنة مراجعة تراخيص أماكن انتظار المركبات في مدينة نصر بالتعاون مع مسؤولي إدارتي المركبات بالحي ومحافظة القاهرة، بالمرور على أماكن الانتظار، وذلك في إطار حرص الحي على ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المخالفين، وبصفة خاصة السياس المخالفين للتراخيص.

فحص تراخيص الساحات

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه جار العمل على تسيير لجان لمراجعة تراخيص ساحات الانتظار بالشوارع، حيث جرى استكمال أعمال اللجنة وفحص ترخيص ساحة أمام العقار رقم 15 في شارع عبد الله دراز، بمنطقة أرض الجولف، وبالمعاينة تبين أنه يوجد له تصريح من إدارة الساحات.

أماكن انتظار المركبات

كما أصدر رئيس حي شرق القاهرة توجيهاته لمديري إدارات المركبات، بسرعة إنهاء أعمال لجنة المراجعة لأماكن انتظار المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتنظيم استغلال أماكن انتظار المركبات في الشارع بنطاق حي شرق مدينه نصر والحد من اى تجاوزات بالشارع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.