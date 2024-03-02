انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر لمدة 8 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن بدء عمليات تطوير البنية التحتية لخطوط المياه بالمحافظة، ما يؤدي لانقطاع الخدمة عن عدة مناطق بالتزامن مع أعمال تطهير وتعقيم محطة الحلة المدمجة.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الأقصر

وأكدت «مياه الأقصر» في بيان صادر اليوم، انقطاع المياه عن قرى الحلة والعبابدة وزرنيخ بمركز إسنا غدًا، من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء لمدة 8 ساعات، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة كما طلبت منهم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن في حال الحاجة.

أرقام للتواصل مع شركة مياه الأقصر

وأعلنت الشركة عن أرقام الطوارئ المتاحة للمواطنين، حيث يمكن الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم 125، أو الاتصال بالأرقام الأرضية 0952282406 و0952284116، أو الاتصال بالرقم المحمول 01147999752.

وتوفر شركة مياه الأقصر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة في حالة الحاجة أو حالات الطوارئ.