ميديا هب تطرح البرومو الدعائي لمسلسل جودر.. يجمع بين الواقع والخيال

أطلقت شركة MediaHub سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل جودر الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، ويشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم.

برومو مسلسل جودر

شهد البرومو الذي طرحته الشركة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور بطل العمل ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي وأحمد فتحي وتارا عماد وآيتن عامر.

وأظهر البرومو الدعائي الإنتاج الضخم الذي تجلى في تفاصيل الإعلان، من ملابس تاريخية وديكورات فخمة، إضافة إلى الأداء المحكم للممثلين في تقمص شخصيات المسلسل.

ويطغى الطابع الخيالي على برومو المسلسل الذي أظهر أجواء السحر غير الواقعية، بجانب الدخول إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وحكاية جودر المصري، التي يقدمها الفنان ياسر جلال في المسلسل بأداء شخصية شهريار.