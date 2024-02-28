بطلات مسلسل جودر يخطفن الأنظار بنيولوك أميرات «ألف ليلة وليلة»

خطف البرومو الرسمي لمسلسل جودر أنظار الجمهور، بعد عرضه على منصة «WATCH IT» وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخاصة النيولوك الذي ظهرت به نجمات المسلسل، ووصفه الجمهور بأنه يشبه زي الأميرات.

حالة من البهجة تسبب بها البرومو الرسمي لمسلسل جودر، خاصة أن أحداث المسلسل تعود إلى قصص «ألف ليلة وليلة» التي تحكي قصة الملك شهريار والملكة شهرزاد، وللحبكة الدرامية ظهرت بطلات المسلسل بزي يعود إلى ذلك العصر.

إطلالات نجمات مسلسل جودر

«يشبه الأميرات» هكذا وصف الجمهور إطلالات نجمات مسلسل جودر، إذ ظهرت الفنانة اللبنانية نور، بفستان يتكون من قطعتين باللون الأزرق ويزينه خطوط ذهبية، فضلًا عن تاج يزين شعرها المنسدل على كتفيها.

بينما ظهرت الفنانة رنا رئيس، بفستان يشبه تصميم فستان «نور» إلا أنه يتميز باللون النبيتي ذات إكسسوار «حزام» لمنطقة الخصر، كما أنها ترتدي عقدا باللون ذاته، وتسريحة شعر جميلة يزينها تاج صغير ملون.

أما الفنانة تارا عماد، ظهرت بفستان مكون من قطعتين، تميل الأولى إلى اللون الأخضر الفاتح وفوقها قطعة باللون الزيتي، وتسريحة شعر جذابة، إذ ظهرت بشعرها الطويل المجعد ويزينه تاج يميل إلى لون القطعة الأولى من الفستان، كما أنها ارتدت عُقدا جميلا باللون ذاته.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل «جودر» بطولة كوكبة كبيرة من الفنانين وهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، أيتن عامر، عايدة رياض، جيهان الشماشرجى، محمود البزاوى، مجدى بدر، تارا عماد، أحمد بدير، محمد التاجى، رشوان توفيق، سامى مغاورى، أحمد ماهر، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، خالد أنور، ميرنا هشام.

كما أنه من سيناريو وحوار ومعالجة درامية أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى - جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى، ويتضمن 15 حلقة.