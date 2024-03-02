نجم الأهلي يزامل مهاجم الزمالك بالدوري الفرنسي بـ3 ملايين يورو

بات محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء متجها إلى الدوري الفرنسي، وذلك بعد العرض الجديد، الذي تلقاها من قبل فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق.

بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو.. نانت الفرنسي يريد التعاقد مع محمد عبد المنعم ليزامل مصطفى محمد

ووفقًا لموقع «homme du match» الفرنسي، فإن نادي نانت الفرنسي يريد التعاقد مع محمد عبد المنعم ليزامل مصطفى محمد بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو.

منافسة فرنسية إسبانية على ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

كما أشار الموقع إلى أن محمد عبد المنعم لديه عرض آخر من فريق ريال بيتيس الإسباني، خاصة أن مدافع النادي الأهلي يريد الرحيل لخوض تجربة احترافية في أوروبا بالمرحلة المقبلة.

وكان اللاعب تلقى عرضًا من نادي قطر القطري، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الاختلاف حول القيمة المالية للصفقة حال دون إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره وغريمه التقليدي والأزلي فريق الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبل بملعب الأول بارك في مدينة الرياض السعودي بنهائي كأس مصر نسخة موسم 2023-2024.