انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. عيار 21 يسجل 2850 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب للمرة الثانية على التوالي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية عقب تراجعه 20 جنيها من ساعات قليلة، ليسجل قيمة تراجعه اليوم 70 جنيها مقارنة ببداية التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيها مقارنة بـ2920 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

جرام الذهب عيار 24 سجل 3257 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2442 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1905 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 22 ألفا و800 جنيه.