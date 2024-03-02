توقعات بانخفاض أسعار الهواتف المحمولة بعد تراجع الدولار في السوق الموازية

قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة تراجعا خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تدر تدفقات دولارية على الخزانة المصرية، مما ينعكس على تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تراجع أسعار عدد من السلع.

أسعار الهواتف المحولة

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار ومواصفات الهواتف المحمولة، وفقا للأسعار المعلنة عبر عدد من المتاجر الإلكترونية:

- هاتف سامسونج جالكسي إيه 54، ثنائي شرائح الاتصال بنظام أندرويد، شبكة الجيل الخامس، ذاكرة رام 8 جيجا، 128 جيجا، متعدد الألوان، بضمان لمدة عام، يسجل سعر 13.599 جنيه.

- هاتف ريدمي 13C، بشريحتي اتصال، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا، وذاكرة 8 جيجا، وشبكة الجيل الرابع 4G، وأسود اللون، بسعر 7.888 جنيه.

- هاتف ريلمي C53، بشريحتي اتصال، وسعة تخزين 128 جيجا، وذاكرة رام 6 جيجا، شبكة الجيل الرابع، أسود اللون، بسعر 6.699 جنيه.

- هاتف سامسونج جالاكسي A05s، بشريحتي اتصال، وذاكرة تخزين 128 جيجا، ويعمل بنظام اندرويد، ذاكرة رام سعة 4 جيجا، وأسود اللون، بسعر 6.199 جنيه.

- هاتف نوكيا، ثنائي شرائح الاتصال، وذاكرة روم 32 جيجا، وذاكرة رام 2 جيجا، ورمادي اللون، بسعر 2.499 جنيه.