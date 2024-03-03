نصيحة مهمة عن أفضل وقت لشراء الذهب بعد انهيار الأسعار.. ابتعد عن الخسارة

حققت أسعار الذهب في الأسواق ومحال الصاغة، تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع وجود توقعات باستمرار التراجع تزامنا مع جذب العديد من الاستثمارات المختلفة في الدولة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يفكرون في الوقت المناسب للشراء، ويتساءل البعض هل بيع الذهب حاليا خسارة؟.

فرصة لشراء الذهب

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي منخفضة بشكل واضح، وهناك قاعدة في الذهب فكلما تراجع السعر تعتبر فرصة جيدة للشراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب في الوقت الحالي يفضل الشراء بها، خاصة أنها منخفضة، موضحا أنه لا يفضل البيع في الوقت الحالي إلا في أضيق الحدود، خاصة وأن الأسعار منخفضة.

البيع الآن خسارة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إنه لا يفضل بيع الذهب في الوقت الحالي، خاصة إذا كان الشراء حدث خلال فترات ارتفاع الأسعار، إلا في حالة الاضطرار للبيع للحصول على المال.

وأضاف لـ«الوطن» أن البيع في الوقت الحالي والأسعار منخفضة يمثل خسائر أكبر، لأن الظروف أدت إلى انخفاض أسعار الذهب.

وأشار إلى أنه من الأفضل الانتظار حتى يتعافى الذهب ويتجه مره أخرى للارتفاع ما دام ليس هناك ضرورة للبيع في الوقت الحالي، إذ أن أسعار الذهب دائما تتجه للارتفاع مع مرور الوقت.