مؤلف صيد العقارب: غادة عبدالرازق موهبة استثنائية

عبّر باهر دويدار، مؤلف مسلسل صيد العقارب، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق بطلة العمل وذلك للمرة الأولى، ومن المقرر عرض المسلسل على شاشة cbc وcbc دراما، ومنصة watch it الإلكترونية.

وأشار دويدار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن غادة عبدالرازق من النجمات اللاتي كان يتمنى العمل معهن يومًا ما: «كان نفسي اشتغل معها من زمان، هي ممثلة استثنائية، يمكنها القيام بأي دور، والمؤلف يكتب بطلاقة ولا يخاف لأنها قادرة على ترجمة ما يكتبه بمهارة».

يعرض على cbc في رمضان 2024

وتابع «دويدار»: مسلسل «صيد العقارب» سيكون عودة قوية للفنانة غادة عبدالرازق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خصوصًا وأنها عملت مع كثير من الأساتذة والزملاء، ومن ثم العمل معها كان بمثابة تحديًا بالنسبة لي، فهي تاريخ من النجاح.. وتمنيت أن أترك بصمة معها بهذا المسلسل.

صناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، محمد علي رزق، أحمد ماهر، مجدي بدر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد.