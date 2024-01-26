مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبدالرازق في حرب شرسة مع صيد العقارب

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق، سباق مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي يشاركها البطولة فيه عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، ويعد من الأعمال الدرامية القوية التي تنافس بقوة في هذا الماراثون الهام مع عدد كبير من المسلسلات ما بين الاجتماعية والكوميدية والأكشن، والمقرر عرضها على شاشات قنوات المتحدة.

صيد العقارب في مسلسلات رمضان 2024

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في دراما رمضان 2024.

- تدور أحداثه في إطار 30 حلقة

- تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن

- إنتاج منى قطب

أبطال المسلسل

- رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال

- تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي ملئ بالمفاجآت

- انطلاق التصوير في شهر ديسمبر الماضي

- غادة عبدالرازق قالت في تصريحات لراديو 9090، أن المسلسل يشبه حرب تمثيل بين نجوم العمل