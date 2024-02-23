غادة عبدالرازق.. في حرب شرسة مع صيد العقارب خلال رمضان

غادة عبدالرازق.. واحدة من نجمات الشاشة الصغيرة التى استمرت على مدار 23 عاماً «ضيفة» دائمة فى موسم مسلسلات رمضان، منذ انطلاقتها القوية عام 2001 مع الفنان القدير نور الشريف فى مسلسل «عائلة الحاج متولى» وتحقيقها نجاحاً مبهراً مع شخصية «نعمة الله»، ومع الجماهيرية التى حظيت بها أصبحت تنتقل من شخصية فنية لأخرى ببراعة شديدة.. وفى رمضان 2024 تطل على المشاهدين من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعمل درامى قوى يتميز بالغموض والتشويق وهو مسلسل «صيد العقارب» الذى يشهد مبارزة فى التمثيل والأداء بين كبار النجوم.. معركة كتب تفاصيلها المؤلف باهر دويدار على مدار أكثر من 10 سنوات، كان ينتظر خلالها أن يُهديه القدر ممثلة من طراز خاص تقوم بترجمة مشروع حياته من الورق إلى الشاشة، وتأتى الفرصة للجميع، حيث يحقق السيناريست أمنيته، وتحظى «غادة» بفرصتها باقتناص مسلسل يضيف إلى رصيدها الدرامى الكثير، خصوصاً أن العرض هذه المرة سيكون عن طريق قنوات «المتحدة» ومنصة «watch it» الإلكترونية، الأمر الذى يضمن نسب مشاهدة عالية سواء فى الشارع المصرى أو العربى.

30 حلقة من «الغموض والتشويق»

على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية، تطل الفنانة غادة عبدالرازق فى موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «صيد العقارب»، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة، فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والغموض والإثارة، إثر حرب شرسة تدور معركتها الطاحنة بين الجميع.

تجسّد غادة عبدالرازق خلال الأحداث شخصية «عايدة»؛ واحدة من أبناء حسن ضرغام، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مقتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، الأمر الذى يفتح باباً للثأر والانتقام، ومع عرض الحلقات نكتشف أن عائلتى «ضرغام» و«الغول» كانت تجمعهما روابط الصداقة والقرب والحب، إلا أن هناك صراعاً ينشأ بينهم، وبسبب أزمة ما تتحول «عايدة» من الطيبة إلى القسوة والشراسة، وتبدأ لعبة الانتقام، والوقوف على الأسرار المتعلقة بـ«سم العقارب» وإذا ما كان الأمر له علاقة بالتخلص من أقرب الناس إليها؟، وهل زوجها يقف فى نفس صفها أم تكتشف أنه ألدّ أعدائها.

غادة عبدالرازق: سعيدة بالتعاون مع «المتحدة» التى تعمل على ضبط سوق الدراما

عبّرت الفنانة غادة عبدالرازق، فى تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال «صيد العقارب» الذى وصفته بأنه يضم نجوماً كباراً ومن ثم هناك ما يشبه «حرب تمثيل»، وفى ظل موسم رمضانى ملىء بالأعمال المتنوعة والمتميزة ما بين الدراما التاريخية والاجتماعية والشعبية والكوميدية وما يتعلق بالتشويق والغموض.

وأشارت إلى أن «المتحدة» تعمل على بذل قصارى جهدها من أجل ضبط سوق الدراما، وهو ما نجحت فى تنفيذه بالفعل، وما زالت تعمل على التطوير الدائم والمستمر والتنوع فى اختيار موضوعات الأعمال الدرامية التى تقدمها، الأمر الذى يكون فى صالح الجمهور والمشاهدين، فضلاً عن تقديم الشركة خلال الفترات الماضية مواسم درامية مهمة ومتميزة خارج السباق الرمضانى، وأصبحت هناك مسلسلات جديدة على مدار العام وتلقى نجاحاً كبيراً وتحقق نسب مشاهدة عالية، وفى كل الأحوال يكون ذلك لصالح الصناعة برمتها.