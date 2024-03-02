أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالجيزة.. الأرز بـ28 جنيها

حددت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرف التجارية، أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 25 و30% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وذكر مصدر مسؤول في محافظة الجيزة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو السكر 27 جنيها، وزجاجة زيت أكبر حجم بسعر 235 جنيها، والسمن كريستال وزن 1500 جرام بسعر 176 جنيها، ووزن 1 كيلو جرام 117 جنيها، ووزن 700 جرام 90 جنيها، وسعر كيلو الأرز يتراوح من 28 إلى 32 جنيها، وعصائر رمضان بـ22 جنيها، والصلصة 30 جنيها، وشاي وزن ربع كيلو 60 جنيها، والعسل عبوة وسط 90 جنيها، 2 دجاجة مجمدة بسعر 150 جنيها، وجوال دقيق وزن 10 كيلو بسعر 220 جنيها، إضافة إلى شنطة سلع أساسية بسعر مخفض.

مواعيد فتح معارض أهلا رمضان أمام الجمهور

وكشف المصدر، أن معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها في مناطق وأحياء المحافظة المختلفة تفتح أبوابها أمام المواطنين يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، لافتا إلى وجود شنط سلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة، بها 2 كيلو سكر، و2 كيس مكرونة، وكيلو أرز، وعلبة شاي.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معارض أهلا رمضان، للاطمئنان على توافر السكر بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين، لافتا إلى ضخ 11 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو.