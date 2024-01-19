محافظ جنوب سيناء والسفير الياباني يفتتحان مهرجان الهجن بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات السباق التنشيطي للهجن بمضمار هجن مدينة شرم الشيخ، في دورته الرابعة بمشاركة 1380 متسابقا و25 قبيلة من إجمالي 17 محافظة قبيلة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير الياباني أوكا هيروشي، والوفد المرافق، له وكاتو كين ممثل هيئة التعاون الدولي الياباني جايكا والوفد الفرنسي، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ.

تفاصيل سباقات الهجن

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، لـ«الوطن»، إن السباق يشمل 31 شوطا، بدأت منذ أمس تمهيديا بعدد 6 أشواط، واليوم 8 أشواط، وغدا 13 شوطا، ويفتتح الأشواط اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وشيوخ وعواقل بدو القبائل المصرية من 17 محافظة، وصالح محمد رئيس نادي الهجن بخليج العقبة ونويبع ورئيس لجنة الاعلام بالاتحاد المصري، وجاء السباق احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح المضمار الدولي الذي تم افتتاحه 16 يناير 2020.

تفاصيل مضمار هجن شرم الشيخ

وأشار «حمدان» إلى أن مضمار هجن مدينة شرم الشيخ افتتح رسميا بحضور رئيس الجمهورية وأمير دولة الإمارات، ويعد من أكبر مضامير الهجن المقامة بمنطقة الشرق الأوسط، ويضم قرية تراثية وقرية للفروسية وعيادة بيطرية ونُزل للهجن والهجانة ومنصة رئيسية.