انطلاق مهرجان الهجن في العريش السبت المقبل.. أنشطة فنية ورياضية

أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، انطلاق مهرجان الهجن يوم السبت المقبل، ولمدة يومين، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الإدارة، خلال المؤتمر التنسيقي الذي عقد برئاسته، وبحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية، أن السباق يأتي ضمن احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأوضح، أن محافظة شمال سيناء من أولى المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

إنشاء مضمار في وسط سيناء

وأعلن رئيس الإدارة، تخصيص عدد من الأتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش، إلى مضمار نادي الهجن.

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب

مشاركة المحافظات بمسابقة الهجن

وأعلن مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام، عن مشاركة عدد من المحافظات المصرية في مهرجان الهجن، مؤكدًا أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.