«حماة الوطن» يشارك في مهرجان سباق الهجن غرب العريش

شهدت محافظة بشمال سيناء، اليوم، انطلاق فعاليات مهرجان الهجن، الذي يقام بالكيلو 17 غرب العريش، وأكد المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن هذا السباق، هو من التراث السيناوي الأصيل، ويشهد العديد من المسابقات الشعرية والغناء والدبكة والدحية، وهي من أساسيات المهرجان المتوارثة لدى أهالي سيناء.

سباق الهجن حقق مكاسب كبيرة

وأضاف هيثم رحمي، أن سباق الهجن الذي أصبح يقام كل عام، حقق الكثير من المكاسب على المستوى السياحي والافتصادي بالمحافظة، لافتا إلى أن حزب حماة الوطن، مشارك في السباق، ببعض المستلزمات مثل الكراسي والبنارات ووحدة الصوت، وبعض اللافتات، وهو تشجيعا من الحزب للمشاركين، من أجل إنجاح المهرجان الخاص بسباق الهجن، والاحتفالات بنصر أكتوبر المجيدة.

ويقام سباق الهجن يومي السبت والأحد، بحضور محافظ شمال سيناء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي يترأس وفد من الوزارة، بالإضافة إلى وجهاء، وشيوخ وعواقل من أهالي سيناء، والجهات التنفيذية والشعبية وأبناء القبائل والعائلات من داخل سيناء وخارجها.

نقابة شمال سيناء الفرعية للمعلمين تشارك في مؤتمر القاهرة

شاركت النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء اليوم، بلجانها النقابية على مستوى المحافظة في المؤتمر الحاشد، الذي عقد بمقر النقابة العامة بالقاهرة للفرعيات ولجان النقابية على مستوى الجمهورية.