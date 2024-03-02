قصور الثقافة بالأقصر تنظم فعاليات ثقافية وفنية لنشر الوعي وتعزيز الحوار

نظم فرع ثقافة الأقصر، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بهدف نشر الوعي وتعزيز الحوار من خلال عروض فنية وقصائد وعدد من الأنشطة التي تعزز الوعي لدى الأطفال الذي حضروا في عدد من قصور الثقافة التابعة للمحافظة.

وشهد قصر ثقافة حاجر العديسات ندوة بعنوان التربية الإيجابية، وتناولت مفهوم التربية الإيجابية ومبادئها، بالإضافة إلى دور الأسرة في تربية الأبناء بشكل إيجابي.

أمسيات ثقافية

أما في قصر ثقافة أرمنت، أقيمت أمسية شعرية للشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي، وقدم الشاعر خلالها عدة قصائد من ديوانه «ذات قصيدة» وفي المركز الحضري، جرى تقديم عرض إنشاد ديني بعنوان «قمر سيدنا النبي» قدمه عوض الله محمد.

ورش حكي

وفي مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية، قدمت اسماء محمد دوري ثقافي لرواد المكتبة، وجرى طرح أسئلة ثقافية وفنية متنوعة وكذلك تنفيذ ورشة حكي بعنوان «هروب الأمير» سردتها صفاء موسى، وورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، وورشة أشغال يدوية لنجوى أبو الفضل.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبتنسيق مع وزارة الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.