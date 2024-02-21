محافظ الجيزة: تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فور سريان اللائحة التنفيذية

كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة، بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فور صدور اللائحة التنفيذية، نظرا لانتظار شريحة كبيرة من المواطنين لتسوية أوضاعهم المخالفة.

محافظ الجيزة يتابع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مخالفات البناء

ووجه المحافظ خلال لقائه الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والعمل على سرعة إزالة أي حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تطوير 21 مركزا تكنولوجيا لاستقبال طلبات التصالح في الجيزة

وأكد الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة 21 مركزا تكنولوجيا على مستوى الأحياء والمراكز لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى حدوث ذلك فور صدور اللائحة، وسيكون بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية لدعم المراكز التكنولوجية بحوالي 227 جهاز حاسب آلي لتيسير المعاملات، بالإضافة إلى تدريب 230 موظفا بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل.

وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة علي سرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ووفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مؤكداً انه غير مسموح التقصير في العمل موجها بمتابعه أداء الشركات المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير .

اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز .