طالبة بكفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة «إنجازات بلدي»

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول شهد محمود محرم جودة، الطالبة بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة «إنجازات بلدي» للمرحلة الإعدادية.

محافظ كفر الشيخ يُهنئ الطالبة الفائزة

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالبة وأسرتها، وللمشرفين، وللمُعلمين، وقيادات المديرية، مؤكداً أنّه سيتم تكريم الطالبة، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، مشيراً إلى أنّ محافظة كفر الشيخ زاخرة بالمواهب في كافة المجالات، وخاصةً مدارس التربية والتعليم، الذين حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية والعالم.

مسابقة «إنجازات بلدي»

يذكر أنّ «إنجازات بلدي» مسابقة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يُشارك فيها الطلاب بالمشروعات القومية في مجالات الطاقة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم.